​للحجاج الجدد.. 10 خطوات لإنهاء البصمة الإلكترونية بسهولة

كتب ـ يوسف عفيفي:

يواصل المصريون الراغبون في أداء مناسك الحج، تقديم البصمة الإلكترونية "العين ـ الإصبع" في فروع شركة تسهيل على مستوى الجمهورية، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بهم للحصول على التأشيرة والاستعداد لأداء مناسك الحج للعام الهجري الحالي 1439 ـ 2018.

وشركة تسهيل هي المسؤولة عن إنهاء إجراءات الاستقدام والزيارات للسعودية، ويرصد مصراوي، طريقة إجراء البصمة الإلكترونية.

1- يتوجه المواطن الراغب في أداء الحج إلى أقرب مقر لشركة تسهيل لأخذ البصمة.

2ـ تقديم أصل جواز السفر عند أخذ البصمة.

3- تقديم ما يفيد أخذ البصمة لشركة السياحة عند التقدم.

4- فتح موقع شركة تسهيل www.vfstasheel.com وتسجيل البيانات لإنهاء الإجراءات.

5ـ البصمة واجبة على جميع الحجاج والأطفال من سن ٦ سنوات وحتى ٨٠ سنة.

6- إجراء البصمة مجانا.

7- إعفاء ذوي الأصابع المبتورة.

8- مواعيد العمل بشركة " تسهيل" من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع.

9- يمكن للحج الاتصال على خدمة العملاء بشركة تسهيل على تليفون رقم 16161 للاستفسار عن أماكن الفروع المواعيد.

10- أن يكون المواطن قد أنهى الخدمة العسكرية وتقديم ما يفيد ذلك.

وبدأت وزارة السياحة، الاثنين الماضي، إجراء البصمة الحيوية للحجاج المصريين، وحتى الأحد المقبل، حيث تم تقسيم أعداد الحجاج التابعين لشركات السياحة وعددهم ٣٦ ألف حاج على ٢٦ فرعا لشركة تسهيل المختصة بأخذ البصمة الحيوية، وتقوم الشركة بأخذ البصمة بمعدل ما يقرب من ٥١٥٠ حاجا في اليوم.