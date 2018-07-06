بدء إغلاق شارع وادي النيل بالمهندسين 3 سنوات بسبب "المترو"

كتب- إسلام ضيف:

بدأ مسؤولو محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاق الحركة المرورية بشارع وادي النيل بالمهندسين، على مسافة 300 متر في الاتجاهين من تقاطعة مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعة مع شارع شهاب، وكذلك شارع الحجاز في الاتجاهين من تقاطعة مع شارع وادي النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر، لمدة 3 سنوات.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أول أمس الأربعاء، إن التحويلات المرورية تأتي تنفيذًا لأعمال إنشاء محطة وادي النيل بالخط الثالث للمشروع القومي لمترو الأنفاق.

وأشار المحافظ إلى أن التعديلات المرورية تتضمن: القادم من نفق وادي النيل اتجاه شارع جامعة الدول العربية، موضحًا أن الدخول يمينًا لشارع شهاب إجباري حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية، والقادم من نفق وادي النيل اتجاه شارع جزيرة العرب، الدخول يمينًا من شارع شهاب ثم يسارًا بشارع لبنان، ومنه لشارع جزيرة العرب.

وتابع الدالي: "القادم من نفق وادي النيل اتجاه شارع الحجاز، والدخول يسارًا لشارع علي عبد الحليم البهي أول مخرج النفق، ثم يمينًا بشارع محمود بدر الدين وصولا لشارع الحجاز، والقادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه نفق وادي النيل، الدخول يسارًا اتجاه شارع جزيرة العرب، ثم يمينًا لشارع لبنان ثم يمينًا بشارع شهاب وصولًا لشارع ونفق وادى النيل".

وأضاف المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلات بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي السيارات فى الاتجاهات الجديدة .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين قائدي السيارات الالتزام بالتحويلات المشار إليها تجنبًا لحدوث أي كثافات مرورية.