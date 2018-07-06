​سقوط عجلة جرار قطار "سياحي إسكندرية- المنصورة" أثناء خروجه من الورشة

كتب- صديق العيسوي:

وجهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتذارا لركاب قطار 518 سياحي الإسكندرية- المنصورة بعد تأخره بسبب سقوط عجلة من جرار القطار أثناء خروجه من الورشة بحوش محطة الإسكندرية.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن المهندس سيد إبراهيم سالم رئيس الهيئة وجه بسرعة الدفع بأدوات الرفع واتخاذ إجراءات السلامة لرفع الجرار والاستعداد الجيد بالسكة.

وأكدت الهيئة أن الواقعة لم تتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية أو أي تأخيرات ولم تؤثر على حركة مسير القطارات.

وأشارت إلى تكليف غرفة عمليات الهيئة بالمتابعة المتلاحقة للحدث والعمل على انتظام حركة القطارات على الشبكه بأكملها.

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