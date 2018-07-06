مشادة كلامية بين رشا نبيل ومحامي تركي آل الشيخ حول مبادرة الصلح مع الأهلي -فيديو

كتب- محمد قاسم:

وقعت مشادة كلامية بين المحامي محمد حمودة وكيل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية، والإعلامية رشا نبيل على الهواء خلال مداخلة تليفونية خلال تقديمها برنامج "مصر النهاردة" على التليفزيون المصري.

وأثناء الحديث عن مبادرة الإعلامي أحمد شوبير لحل أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ وسؤال الإعلامية رشا نبيل عن كواليس طرح المبادرة، قال "حمودة": "لو سمحتي متقاطعنيش لغاية ما أخلص كلامي"، فردت الأخيرة: "لاء أنا بسأل حضرتك".

وأوضح أن ما طرحه "شوبير" مبادرة كريمة لرأب الصدع بين وزير الرياضة السعودية تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي، وكان يجب على مجلس إدارة النادي الأهلي أن يرحب بمبادرة تركي آل الشيخ ويوضح طريقة صرف الأموال التي منحها "آل الشيخ" والتي تبلغ 262 مليون جنيه.

واستطرد: "لكن ما حدث لا يليق بمقام النادي الأهلي من تجاهل.. والكتائب بدأت ".

وقال حمودة، إن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يعبر عن جماهير النادي الأهلي، وتدخلت نبيل، بالقول: "يعني إيه مجلس إدارة منتخب لا يعبر عن جماهير النادي الأهلي؟، حضرتك محامي ولا يجب أن تلقي اتهامات وتشكيك في ذمة مالية والنيابة هي من تحدد ذلك".

فرد حمودة: "لما أكون بتكلم متقاطعنيش أنا مش معاكي على الهواء.. أنا مديكي المساحة دي في الكلام احتراما للإعلامي خيري رمضان". فردت: "كل الاحترام للزميل خيرى رمضان وهو شريكي فى البرنامج ولكن أنا اللى بكلمك".