​خبأته في كرسي زوجها المتحرك.. ضبط 2600 شريط دوائي بحوزة راكبة بالمطار

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، محاولة تهريب أقراص مخدرة داخل كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة، كان بحوزة راكب مسن قادمة من السعودية.

وذكرت مصادر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية، رحلة رقم 301 القادمة من جدة، حاولت راكبة تدفع كرسي متحرك لمسن الخروج بسرعة للهروب من رجال الجمارك، اشتبه مأمور التفتيش محمود رجب في الراكبة.

وأوضحت المصادر أن إيهاب عميرة رئيس قسم الجمرك، وعبد الحميد عمران رئيس قسم جهاز الكشف بالأشعة قررا تشكيل لجنة تحت إشراف صابر عبدالحميد لتفتيش الراكبة، لافتة إلى أنه بتفتيش الكرسي المتحرك تم ضبط 2600 شريط بنادول وفيتامين بصحبة زوجها القعيد.

بدوره أمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بتحرير محضر ضبط جمركي للراكبة واتخاذ الإجراءات القانونية.