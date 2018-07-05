وزيرة التخطيط توضح حقيقة نية الحكومة لتقليل أعداد موظفي الدولة

كتب - معتز عباس:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن الوزارة تعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، نافية ما تردد عن وجود خطة من الدولة لتقليل عدد موظفي الدولة.

وأوضحت "السعيد"، خلال حوارها ببرنامج "العرب في أسبوع" المذاع على فضائية "Ten"، الخميس، أن نسبة الموظف إلى المواطن العادي في مصر مرتفعة للغاية، موضحة أن في مصر كل موظف يخدم نحو 20 مواطنًا، بينما في الدول المتقدمة كل موظف يخدم 120 مواطنًا وفي الدول المتوسطة موظف لكل 50 مواطنا.

وأضافت أنه من المفترض أن ترتفع جودة الخدمة المقدمة المواطنين بالمقارنة بالزيادة الملحوظة للموظفين لكن هذا غير حقيقي، لافتة إلى أنه جاري حصر العاملين في الجهاز الإداري للاستفادة منهم.