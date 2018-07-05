توزيع جوائز أحمد عكاشة للطب النفسي.. وحواس يلقي محاضرة النسخة الـ24

القاهرة- مصراوي:

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات الاحتفالية السنوية في نسختها الـ24 لمحاضرة وجائزة الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي.

ومنح عكاشة، جائزة أفضل بحوث للطب النفسي والمقدمة لشباب وشابات الأطباء النفسانيين، للدكتورة مريم الغامري، طب عين شمس، والدكتور أحمد عبد الكريم، طب الإسكندرية.

وألقى عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، محاضرة خلال الاحتفالية خلال تحت عنوان "الأهرامات- المومياوات- وكليوباترا: أحد الاكتشافات الأثرية"، وألقى الدكتور ثروت عكاشة، محاضرة حول تطهير النفس من خلال الفن، والدكتور إسماعيل سراج الدين، حول التقدم التكنولوجي وتأثيره على النفس والطب، والدكتور محمد غنيم، حول السياسة والنفس البشرية.



وقال الدكتور أحمد عكاشة، مؤسس الجائزة، إنه عادة ما تكون المحاضرة مزيجا من الطب النفسي والثقافة بحضور أطباء النفس ونخبة من المفكرين والمثقفين.