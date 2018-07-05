وفود مصرية وسودانية وإثيوبية تبحث إنشاء صندوق لتمويل المشروعات المشتركة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن البنك المركزي المصري، أنه في إطار تفعيل توجيهات القيادة السياسية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، اجتمعت وفود رفيعة المستوي من الدول الثلاث في القاهرة يومي 3 و4 يوليو الجاري بمقر البنك المركزي المصري للتباحث حول الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية.

وقال البنك، في بيان اليوم الخميس، إن المناقشات الثلاثية تناولت كافة المسائل المتعلقة بإنشاء الصندوق وبصفة خاصة أهدافه هيكله، حوكمتُه وإدارته وحجم التمويل.

وأوضح أنه تم التوافق على تحديد نقاط اتصال من كل دولة من الدول الثلاث؛ لتكثيف التشاور بين بينهم في الأسابيع القادمة تمهيدا لعقد الجولة الثانية من الاجتماعات.

وأعرب الجانب المصري عن ترحيبه باستضافة الجولة المقبلة من المناقشات بين مسئولي الدول الثلاثة على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية المقرر عقدها في شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2018.

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