مُتحدث الزراعة: قرار إلغاء الفحوصات الأوروبية على الفراولة سيشجع على تصديرها

كتب - معتز عباس:

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء الفحوصات الإضافية للفراولة سيشجع على التصدير ورفع دخل الفلاحين في كل المحاصيل الزراعية وليس الفراولة فقط.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الخميس، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في صادرات الفراولة لأوروبا، مستطردًا: "لكن على الفلاحين الالتزام بالمعايير الخاصة بالتصدير للخارج".

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات للحفاظ على المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها للخارج، فهذا ساعد في سرعة قرار الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الفحوصات الأوروبية كانت تعطل تصدير الفراولة في البداية والآن المشكلة انتهت.

كان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن أن المفوضية الأوروبية قررت رسميًا إلغاء الفحوصات الإضافية التي كانت تطبق على الفراولة المصرية؛ بناءً على التوصية الصادرة من مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوصات إضافية.