"المصيلحي": عرض إضافة المواليد لبطاقات التموين على مجلس الوزراء الأربعاء

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة استلمت 3 مليون و427 ألف طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الحالي الذي انتهي شهر يونيو الماضي.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية عقب لقاء رئيس الوزراء، أنه سيعرض على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل القواعد والإجراءات الخاصة بإضافة المواليد على البطاقات التموينية تنفيذا لبرنامج الحكومة والذي تم الإعلان عن أمام مجلس النواب.

وفي وقت سابق اليوم، صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن فتح باب تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، يبدأ في 15 يوليو الجاري.

وأضاف المصدر، أنه من المقرر عقد اجتماع بمديري مديريات التموين، ورؤساء المكاتب برئاسة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، السبت المقبل، بإحدى قاعات كلية التجارة - جامعة القاهرة؛ لإعلان اشتراطات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وإجراءات التقديم، على أن يصدر قرار وزاري يتضمن جميع التفاصيل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أول أمس الثلاثاء - خلال إعلان بيان الحكومة أمام مجلس النواب - فتح باب إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين اعتبارا منذ الأول من يوليو الجاري، على أن يستمر لمدة ٣ أشهر، تنتهي في الأول من أكتوبر الذي يليه.