​الهيئة المصرية للكتاب: صدور سلسلة جديدة من كتب الأطفال بمكتبة الأسرة

كتب- محمد عاطف:

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، مجموعة من كتب الأطفال المترجمة بعناوين "تجارب مع المصباح" و"تجارب مع الماء" و"تجارب مع الليمون" من تأليف أنجيلا روبستون وترجمة سلمي محمد، ضمن مشروع مكتبة الأسرة.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أن السلسلة الجديدة تتيح للأطفال التعرف على الأشياء ففي تجارب مع الماء يتعلم الطفل كيفية ترشيد الاستهلاك والفائدة التي ستعود عليهم، ومع تجارب المصباح يتعلم انعكاس الضوء واستكشاف الظلال، أما تجارب مع الليمون فيعرف الطفل بالليمون وهو نوع من أنواع الفاكهة ويوضح فوائده وكيفية استخدامه.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك في مكتبة الأسرة سلسلة من كتب الطفل عن الأعداد والتصنيف والمجموعات والأحجام، وهذه السلسلة تعرف الطفل على مجموعة الأشكال المختلفة والجمع والطرح وتعرف الأطفال التشابه والفرق بين الأشكال، كما صدر أيضا كتاب بعنوان في عيون الليل (أطفال في خطر) تأليف لينا الكيلاني ورسوم أحمد سليمان.

