وزيرة الهجرة تشيد بتكمين المصريين بالخارج إثبات إقامتهم ببطاقة الرقم القومي

كتبت-مروة شوقي:

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على استجابته للطلب الذي تقدمت به لتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بهم داخل مصر.

وذكرت مكرم، أن الطلب تقدمت به بحضور المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يهدف لعمل تيسيرات تسمح بمشاركة المواطنين المقيد في الرقم القومي "مقيم بالخارج" في الانتخابات.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه قطاع الأحوال المدنية، بتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي الخاصة بهم داخل مصر بإرسال تفويض موثق من البعثات القنصلية لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

وأوضحت الداخلية أنه بهذا الإجراء يستطيع المواطن إثبات محل إقامته على أحد أقاربه بإقراره بأنه مقيم طرفه ويتم إثبات محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي للضامن.

وأمر وزير الداخلية، الجهات المعنية لإيفاد مأموريات من قطاع الأحوال المدنية للبعثات القنصلية بالخارج لتصوير المواطنين الراغبين في استخراج بطاقة الرقم القومي.