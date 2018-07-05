الحكومة توضح حقيقة تغيير قصص "ثانية ثانوي" إلى قيس وليلى وروميو وجوليت

كتب محمد غايات

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تغيير وزارة التربية والتعليم قصة اللغة العربية والإنجليزية المقرران على الصف الثاني الثانوي إلى قيس وليلي للغة العربية وروميو وجوليت للإنجليزية بدءاً من العام الدراسي الجديد.

وبحسب البيان الصادر اليوم الخميس، أن المركز تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

ونقل البيان عن الوزارة أنه لم يحدث أي تغيير في قصة اللغة العربية والإنجليزية المقرران على الصف الثاني الثانوي وأنهما كما هما دون أي تغيير.

وأشارت الوزارة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة ولا يجب الانسياق ورائها، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور بعدم الاعتماد على أية بيانات أو أخبار غير رسمية.