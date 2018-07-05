الحكومة: وقف سائق قطار توقف لشراء وجبة طعام.. والتحقيق مع مسؤولي التشغيل

كتب- محمد غايات:

أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بيانا حول الفيديو الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي لسائق قطار يترك القطار وينزل لشراء وجبة طعام.

وبحسب البيان الصادر اليوم الخميس، أن المركز تواصل مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة الأمر والتي أوضحت أنه فور علم الوزارة بتلك الواقعة قامت على الفور بالتحقيق فيها للتأكد من مدى صحتها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأشارت الوزارة إلى أنه فور التحقق من حدوث تلك الواقعة أصدرت الوزارة قرارًا بإيقاف قائد القطار ومساعده عن العمل وتحويلهم للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم بالإضافة للتحقيق مع المسئولين عن التشغيل في تلك المحطة، مشددة على أن الوزارة لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين وأنها تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الأمور بصفة عاجلة وفورية.

وأوضحت الوزارة أن ما حدث تصرف فردي لا يمكن تعميمه على باقي طوائف التشغيل التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة لخدمة المواطنين في هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يومياً.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم تتعلق بمرفق السكك الحديدية الاتصال على الخط الساخن (147).