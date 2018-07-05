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الحكومة تنفي إجراء حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين

07:39 م الخميس 05 يوليو 2018
الحكومة تنفي إجراء حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين

بطاقات التموين - ارشيفية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة التموين بعملية حذف عشوائي للمواطنين من منظومة البطاقات التموينية.

وبحسب البيان الصادر اليوم الخميس، أن المركز تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أنه لم يتم حذف أي مواطن بشكل عشوائي من منظومة البطاقات التموينية، حيث أن إجراءات حذف المواطنين التي تجري من قبل الوزارة تتم بشكل دقيق ومنظم وتقتصر على المتوفين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية نظرًا لعدم الفصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة التموين أنه لم يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية إلا بعد إجراء مراجعة دقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع حدوث أي تلاعب، مُؤكدة على حرص الدولة على توصيل الدعم لمستحقيه عن طريق تنقية البطاقات التموينية بشكل مدروس.

وناشدت الوزارة، المواطنين في حالة تعرض أحد الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم لوجود أخطاء في البطاقة التموينية، يجب عليه التوجه إلى المكتب التمويني التابع له، والاستعلام عن الفرد المحذوف والتقدم بطلب لإعادته، وذلك في حالة ثبوت عشوائية الحذف.

الحكومة بطاقات التموين مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء

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