الحكومة تنفي اقتراض قناة السويس 300 مليون دولار من بنوك خليجية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما أثير في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول اقتراض قناة السويس قرض بقيمة 300 مليون يورو من بنوك خليجية، لتمويل شراء حفارين جديدين وذلك وفقاً لتقرير نشرته إحدى وكالات الأنباء.

وبحسب البيان الصادر اليوم الخميس عن المركز، أن هيئة قناة السويس نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أن قناة السويس لم تقترض أي أموال من أي بنوك خارجية وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

ونقل البيان عن الهيئة أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، مُحققة أعلى إيرادات مالية في تاريخها بلغ 5,6 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق وهو أكبر دليل على كذب تلك الإدعاءات.

وأضافت الهيئة أنها اتخذت خطوات سباقة نحو تطوير المجرى الملاحي للقناة لتعزيز مكانتها التنافسية مع الطرق الملاحية الأخرى، وانتهجت سياسات تسويقية مرنة أثمرت عن جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر من قبل مما أسفر عن تحقيق الهيئة لمبلغ قدره 600 مليون دولار في الفترة من يوليو 2017 إلى نهاية يونيو 2018.

وأوضحت الهيئة أنها نجحت خلال العام المالي الحالي في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، تأكيداً علي جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن بعد زيادة أبعادها وعمقها ومناطق الازدواج بها.

وفي النهاية أكدت الهيئة، أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخباراً كاذبة ومضللة تنال من سمعة قناة السويس، وذلك للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلاً.

وناشدت الهيئة في حالة وجود أي شكاوي يرجى الإبلاغ عنها من خلال إدارة التحركات بالهيئة على الفاكس (0643392833).