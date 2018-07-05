احتجاجًا على القانون الجديد.. 6 أعضاء بـ"الصحفيين" يلوحون بالاستقالة

كتب- مصطفى علي:

تقدم 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الخميس، بطلب لنقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال 48 ساعة، ملوحين بتقديم استقالتهم أسوة بعضو مجلس النقابة أبوالسعود محمد احتجاجاً على القانون.

وذكر الموقعون على الطلب وهم: "جمال عبد الرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل"، أن الاجتماع الطارئ سيناقش طلب ١٨٣ زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة؛ لإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا -بحسب البيان.

ولفت الموقعون على الطلب إلى أن جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة تؤكد أن القانون باقٍ بنصوصه الكارثية- على حسب وصف البيان- وأن أي تعديلات ستحدث، وإن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة.