"البحث العلمي" تحتفل بتخرج 8 شركات ناشئة من حاضنة "تفانين".. الأحد المقبل

كتبت- داليا شبل:

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز تكنولوجيا الموضة والتصميم، الأحد القادم، حفل تخرج لـ8 شركات تكنولوجية ناشئة من الدورة الأولي من أول حاضنة قومية متخصصة في مجال الصناعات الإبداعية "تفانين"، من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بدعم وتمويل الاكاديمية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية فى تصريح له اليوم، أن حاضنة "تفانين" تستهدف أصحاب الابتكارات والمشروعات الناشئة في مجال الملابس الجاهزة، والمصنوعات الجلدية، ومجال الحلى والإكسسوارات وذلك بالتعاون مع مراكز تكنولوجية تابعة لوزارة التجارة والصناعة ومشروع التعاون الإنمائى (GIZ) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتنسيق مع العديد من الجهات المحلية.

وأشار إلى أن حاضنة (تفانين) تهدف إلى الحفاظ على هذه الصناعات وعلى قدرتها التنافسية، مؤكدا أن الشركات الناشئة تحتاج إلى المساعدة لمعرفة كيفية متابعة اتجاهات ومتغيرات السوق وهو ما تقوم به الاكاديمية حاليا.