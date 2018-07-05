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ياسر سليم نائبا لرئيس "إعلام المصريين"

06:36 م الخميس 05 يوليو 2018
ياسر سليم نائبا لرئيس "إعلام المصريين"

كتب – مصطفي علي:

أصدر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، الخميس، قرارا بتعيين ياسر سليم نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين.

كانت شركة إعلام المصريين أعلنت اليوم استحواذها على شبكة تلفزيون الحياة، وصرح تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة بأن إعلام المصريين ستضخ محتوى جديدا، مع طاقة إنتاجية كبيرة، حتى تعود قنوات الحياة لسابق عهدها فى مقدمة القنوات المصرية.

وشركة إعلام المصريين هي مالكة شبكة قنوات أون ON وقنوات الحياة وإدارة راديو النيل وموقع و جريدة اليوم السابع، بجانب شركات للإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضى وخدمات الإعلام الرقمي.

ياسر سليم إعلام المصريين تليفزيون الحياة قنوات ON

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