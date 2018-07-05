مصدر بـ"التموين" يكشف عن موعد تلقي طلبات إضافة المواليد

كتبت- عايدة رضوان:

صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن فتح باب تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، يبدأ في 15 يوليو الجاري.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر عقد اجتماع بمديري مديريات التموين، ورؤساء المكاتب برئاسة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، السبت المقبل، بإحدى قاعات كلية التجارة - جامعة القاهرة؛ لإعلان اشتراطات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وإجراءات التقديم، على أن يصدر قرار وزاري يتضمن جميع التفاصيل.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي للإجابة عن جميع استفسارات المواطنين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أول أمس الثلاثاء - خلال إعلان بيان الحكومة أمام مجلس النواب - فتح باب إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين اعتبارا منذ الأول من يوليو الجاري، على أن يستمر لمدة ٣ أشهر، تنتهي في الأول من أكتوبر الذي يليه.