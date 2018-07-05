الإمام الأكبر: الأزهر يوجه خدماته لشعوب أفريقيا دون النظر لدينها

كتب – محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، سفير تشاد بالقاهرة، محمد حبيب.

ونقل السفير للإمام الأكبر، تحيات وشكر رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي، وحرمه، على المجهودات الكبيرة التي يبذلها الأزهر الشريف تجاه تشاد من خلال القوافل الطبية والإغاثية المتتابعة التي يوجهها الأزهر إلى تشاد، مبينًا أن قوافل الأزهر تمكنت من علاج آلاف المرضى وإجراء مئات العمليات الحرجة في مناطق يصعب الوصول إليها.

وحسب بيان، اليوم، أكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر يؤدي دوره تجاه الفقراء والمحتاجين في أفريقيا من منطلق إنساني بحت، ولذلك فهو يوجه خدماته لجميع الشعوب الأفريقية بغض النظر عن دين هؤلاء المحتاجين، موضحًا أن الأزهر سيضاعف جهود الطبية والإغاثية إلى تشاد في المرحلة القادمة.