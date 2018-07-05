رئيس "تضامن النواب": حوار موسع حول مشروع قانون موحد للتعاونيات من أجل ضبط الأسعار

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم الخميس، مع رؤساء الجمعيات التعاونية في إطار حوار مجتمعي موسع لإعداد مشروع قانون موحد للتعاونيات.

وأوضح القصبي - في تصريحات له اليوم - أن اللجنة استعرضت كل التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية، ودعت رؤساء الجمعيات التعاونية للاجتماع في إطار حوار مجتمعي موسع مع كل الجهات المعنية.

ولفت القصبي إلى أن الحوار المجتمعي الذي أطلقته اللجنة يهدف لأخذ الرأي في مشروع القانون الذي قدمته اللجنة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال فى 7 يونيو الماضي، وأحاله إلى اللجان النوعية المختصة في 10 يونيو الماضي، وذلك للإلمام بكافة المعوقات لوضعها في قانون موحد وتمكين الاتحادات النوعية والجمعيات التعاونية من تفعيل دورها التنموي والإنتاجي في المجتمع المصري لمواجهة حدة التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.