"السياحة" تعرض منتجاتها في معرض "الكنوز الذهبية للفراعنة" بموناكو

كتب ـ يوسف عفيفي:

تغادر اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، القاهرة، اليوم الخميس، متوجهة إلى موناكو الفرنسية للمشاركة في افتتاح معرض الآثار المصرية المؤقت "الكنوز الذهبية للفراعنة"، والذى تنظمه وزارة الآثار مع مؤسسة جريمالدي فورم، وسيفتتح المعرض رسميا مساء غد الجمعة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والأمير ألبرت أمير موناكو، ويستمر المعرض في الفترة من 7 يوليو الجاري وحتى 7 سبتمبر 2018.

وأشادت الوزيرة، حسب بيان الخميس، بالجهود التي تقوم بها وزارة الآثار لإقامة المعارض الخارجية للآثار المصرية، مؤكدة على أهمية هذه المعارض حيث إنها تقدم للعالم لمحة عن الكنوز والمقتنيات التي تمتلكها مصر والتي تنتظرهم عند زيارتها، مما يكون له بالغ الأثر في جذب السائحين إليها، لافتة إلى النجاح الذي يشهده معرض آثار الملك توت عنخ آمون بأمريكا والذي يزوره ما يقرب من ٢٠ ألف زائر في الأسبوع، وكانت الوزيرة قد شاركت في افتتاحه مارس الماضي.

ونوهت المشاط، إلى التنسيق الدائم بين وزاراتي السياحة والآثار في كافة المجالات، وأن هناك توجها جديدا للتعاون مع وزارة الآثار في المعارض الخارجية للآثار المصرية، حيث ستقيم الوزارة جناحا على هامش معرض "الكنوز الذهبية للفراعنة" بموناكو للترويج للمقصد المصري لمدة ٦٥ يوما، مضيفة أن الجناح سيستضيف مجموعة من منظمي الرحلات المصريين لعرض المنتجات السياحية المصرية المختلفة لزوار المعرض.

كما أوضحت الوزيرة أن وزير الآثار الدكتور خالد العناني قام بالاتفاق مع الجهة المنظمة للمعرض أن يتم وضع شعار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي "Egypt where it all begins (مصر بداية الحكاية) في الملصقات الخاصة بالمعرض، موضحة أنه جاري التنسيق مع وزارة الآثار لإقامة جناحا خاصة للآثار المصرية داخل الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM للترويج للمتحف المصري الكبير.

كما أشارت الى أهمية تواجد هذا المعرض في إمارة موناكو على الريفيرا الفرنسية، والتي تعد وجهة سياحية شهيرة عادة ما يقصدها الأغنياء والمشاهير من حول العالم في فصل الصيف، لافتة الى اهتمام الوزارة باستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة كانت قد قامت في مايو الماضي بتنظيم زيارة لوفد فرنسي يضم السيدة Christiane Ziegler عالمة الأثار والمديرة السابقة لقسم المصريات بمتحف اللوفر بباريس ومديرة معرض الاثار المصرية المؤقت "الكنوز الذهبية للفراعنة"، "L'or des Pharaons" و 10 من أهم الصحفيين المتخصصين في مجال الآثار والثقافة والفنون من عدد من وسائل الإعلام الفرنسية منها جريدةLe Monde الفرنسية، ومجلة L`Oeil ، ومجلة Archeologia ، ومجلة L`objet D`art ، ومجلةPoint de Vue ، ومجلةConnaissances des Arts، والتليفزيون الرسمي لموناكو، و ذلك في إطار جهود الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستغلال الأحداث العالمية للترويج للمقصد السياحي المصري.​