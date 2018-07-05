جابر طايع: تكثيف الدورات التدريبية لـ"أئمة الأوقاف" في مجال الإفتاء

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن الوزارة تعكف خلال الفترة المقبلة على تكثيف الدورات للأئمة في مجال الإفتاء، بعد موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب على إدراج الأئمة ضمن الجهات التي لها حق إًصدار الفتوى.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أن الدورات تشمل "فقه المواريث وفهم المقاصد"، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت دورات قبل ذلك بمسجد النور بالعباسية للأئمة، إلا أنه سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة، متابعا: "من المتوقع زيادة عدد الأسئلة التي ترد للأئمة بعد موافقة اللجنة الدينية على منحهم حق إصدار الفتاوى".

وأشار طايع إلى أن الوزارة لديها 52 ألف إمام وخطيب، ومن الصعب إقصاؤهم من إصدار الفتاوى، نظرا لأنهم مؤهلين لذلك، مضيفا: "إبعادعهم عن تلك المهمة يفتح الباب أمام غير المؤهلين للتصدي للفتوى".

وشهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلافا بين ممثلي الأزهر ووزارة الأوقاف، بعد مطالبة المشيخة بإقصاء الأئمة من الجهات التي لها حق الفتوى.