القاهرة تستضيف ندوة لموردي مشروع "الضبعة" للطاقة النووية

كتب- محمد صلاح:

نظمت هيئة المحطات النووية في مصر (NPPA) والقسم الهندسي في شركة روساتوم الحكومية "ASE" ندوة مشتركة للموردين والمقاولين المصريين في مشروع بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية.

وشارك في الندوة عددٌ من قيادات هيئة المحطات النووية في مصر(NPPA) ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الانتاج الحربي، والقسم الهندسي في شركة روساتوم الحكومية "ASE"، المُصمم والمقاول العام لبناء أول محطة في مصر للطاقة النووية، هذا إلى جانب مشاركة عدد من الشركات المصرية والموردين المحتملين لمشروع إنشاء محطة "الضبعة" للطاقة النووية.

وقال الدكتور أمجد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية، إنّ الشركات المصرية أظهرت اهتمامًا كبيرًا بمشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد، ومن المتوقع ألا يقل مستوى توطين معدات الإنتاج والخدمات عن 20 % مع بناء الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا المستوى سيرتفع لنسب أعلى عند إقامة الوحدات التالية بالمشروع، متوقعا حصول عشرات الشركات المصرية على أوامر تشغيل وطلبيات في مجالات البناء والخدمات اللوجستية ولوازم المعدات خلال المراحل التالية.

ولفت جريجوري سوسنين-نائب رئيس الشركة المساهمة الهندسية "ASE"، الى أن أحد المبادئ الأساسية فيعمل مهندسو الطاقة النووية الروس، الشراكة واسعة النطاق مع الصناعات المحلية في الدولة التي تطلب بناء محطة للطاقة النووية فيها.

وأضاف "سوسنين": "سيتم تناول المزيد من تفاصيل العلاقات التي تربطنا مع الشركات المصرية في منتدى الخريف للموردين "اتوميكس" والذي سيُقام بالقاهرة، لكن اليوم أتاحت لنا الندوة تقديم معلومات مفصلة عن مشروعنا لجميع الأطراف المهتمة، واجتذاب الشركاء المحتملين في هذه المرحلة من أجل توريد الخدمات ومواد البناء ".