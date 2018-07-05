رئيس الأركان يلتقي عددًا من الضباط المرشحين لتولي المناصب القيادية

كتب- عمر مصطفى:

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعدد من الضباط المرشحين لتولى المناصب القيادية بالقوات المسلحة .

ونقل رئيس الأركان تحيات الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتهنئة القائد الأعلى للقادة بتولي المناصب القيادية بمستوياتها المختلفة والتي تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة في أعناقهم من أجل أن تبقى راية مصر عالية دائمًا.

ولفت الفريق محمد فريد، إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي، مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات وأن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقًا لأحدث النظم التقنية العالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وأكد أن التغيرات والمستجدات الطارئة من حولنا يجب علينا مواجهتها بتطور داخل القوات المسلحة حتى نكون قادرين على مواجهة مختلف التحديات والمصاعب.

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حوارًا موسعًا مع القادة والضباط، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم بمختلف المجالات، موضحًا ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ على جميع عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل على توفير جميع الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشيًا وإداريًا واجتماعيًا ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

ولفت إلى ضرورة أن يتحلى القائد بالشجاعة والصدق والأمانة والإعداد الشخصي الجيد والإلمام بكل المهارات التي تمكنه من تنفيذ المهام، وأوصاهم بالتسلح بالعلم والمعرفة والمحافظة على الانضباط العسكري، والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى والتواصل الدائم مع المرؤسين على جميع المستويات والحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة دائمًا قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة الذي يصون السلام والتنمية .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .