"زراعة القاهرة" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة جورجيا الأمريكية

كتب- محمد قاسم:

وقعت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، مذكرة تفاهم مع كلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة جورجيا الأمريكية.

وتتضمن مذكرة التفاهم، التعاون المشترك في برامج التعليم والتدريب والبحث العلمي وانخراط الكليتين في أنشطة أكاديمية وخدمية وبحثية، ودراسة إنشاء درجة علمية مشتركة بين الكليتين في مجال الانتاج الزراعي، إضافة إلى التعاون في إقامة ورش عمل ومشروعات بحثية في العلوم الزراعية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وحسب بيان، اليوم الخميس، وقع مذكرة التفاهم، الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووقع عن جامعة جورجيا، الدكتور نويل فالوز مسئول التعاون الدولي بجامعة جورجيا، بحضور الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور مجدي عبدالقادر أمين عام الجامعة، وأساتذة من الجانبين.

وصرح الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة للعمل على دعم التعاون التعليمي والبحثي مع الجامعات العالمية، وتبادل الخبرات واعتماد برامج علمية مشتركة في اطار سعي جامعة القاهرة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث، موضحًا أن تخصص العلوم الزراعية يأتي في المرتبة 230 عالميًا وفقًا لتصنيف QS.