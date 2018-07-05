أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق الثانوية حكومة مدبولي المدارس اليابانية نادي الأهرام مونديال روسيا محمد صلاح

"زراعة القاهرة" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة جورجيا الأمريكية

04:12 م الخميس 05 يوليو 2018
"زراعة القاهرة" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة جورجيا الأمريكية

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

وقعت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، مذكرة تفاهم مع كلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة جورجيا الأمريكية.

وتتضمن مذكرة التفاهم، التعاون المشترك في برامج التعليم والتدريب والبحث العلمي وانخراط الكليتين في أنشطة أكاديمية وخدمية وبحثية، ودراسة إنشاء درجة علمية مشتركة بين الكليتين في مجال الانتاج الزراعي، إضافة إلى التعاون في إقامة ورش عمل ومشروعات بحثية في العلوم الزراعية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وحسب بيان، اليوم الخميس، وقع مذكرة التفاهم، الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووقع عن جامعة جورجيا، الدكتور نويل فالوز مسئول التعاون الدولي بجامعة جورجيا، بحضور الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والدكتور مجدي عبدالقادر أمين عام الجامعة، وأساتذة من الجانبين.

وصرح الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة للعمل على دعم التعاون التعليمي والبحثي مع الجامعات العالمية، وتبادل الخبرات واعتماد برامج علمية مشتركة في اطار سعي جامعة القاهرة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث، موضحًا أن تخصص العلوم الزراعية يأتي في المرتبة 230 عالميًا وفقًا لتصنيف QS.

كلية الزراعة جامعة القاهرة مذكرة تفاهم جامعة جورجيا الأمريكية

الخبر التالى:

رئيس الأركان يلتقي عددًا من الضباط المرشحين لتولي المناصب القيادية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان