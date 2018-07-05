"القوى العاملة": أسرة المصري المُتوفى بإيطاليا تستحق معاشا من تاريخ وفاته

كتبت- مروة شوقي:

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي بالقنصلية المصرية في ميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن المصري "مصطفى. م. خ" المتوفى في 8 يناير 2014، بمدينة برجامو الإيطالية، وتقيم أسرته بمحافظة المنوفية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن أسرة مصطفى لم تتمكن من معرفه مستحقاتهم منذ تاريخ الوفاة، فضلا عن مساعدتها في الحصول على معاشها بهيئة التأمينات والضمان الاجتماعي.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أوضح فيه أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي بإيطاليا "الأنبس"، ومراجعة ملف التأمينات الخاص بالمتوفى، أظهر الفحص والمراجعة أن أسرة المتوفى تسحق معاشا كاملا عن فترة خدمة عائلهم بإيطاليا، واتصل المكتب بالأسرة وأبلغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.