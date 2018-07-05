وزيرة الهجرة تستقبل وفدًا من الطلاب المصريين بأمريكا

كتبت- مروة شوقي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، مجموعة من الطلبة الأمريكيين من أصول مصرية، في إطار فتح قنوات التواصل مع الشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج.

ويجري الطلبة رحلة سياحية وتعليمية إلى القاهرة والإسكندرية وأسوان تستغرق شهرًا، وسيزورون مستشفى 57357 لسرطان الأطفال بالقاهرة ومستشفى مجدي يعقوب للقلب بأسوان في ضوء المساهمة بأعمال تطوعية، فضلاً عن زيارة عدة أماكن ومعالم أثرية وسياحية بالإسكندرية.

وحسب بيان، اليوم، رحبت مكرم، بالطلبة واستمعت إلى خبراتهم وأفكارهم عن مصر، خاصة أن بعضًا منهم شارك في منتدى شباب العالم الذي أقيم في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وأوصت مكرم، الشباب بضرورة مشاهدة فيلم "حكاية وطن"، لأنه يعد بمثابة كبسولة وطنية تسرد ملحمة الشعب المصري وصموده أمام كل الصعاب، مؤكدة عليهم ضرورة نقل كل ما يرونه إيجابيًا في مصر إلى العالم الخارجي بهدف تصحيح أي مفاهيم مغلوطة يتم الترويج لها عن الوطن.

كما استعرضت مكرم، الجهود الراهنة للدولة المصرية في تمكين الشباب والمرأة، داعية هؤلاء الطلبة إلى ضرورة الحفاظ على التواصل مع وطنهم الأم وتقديم أفكارهم ورؤاهم ومقترحاتهم لمناقشتها والاستفادة منها.

وفي ختام اللقاء، قدمت الوزيرة الشكر والتقدير لمنظمي تلك الرحلة من المصريين بالخارج، وهم "نانسي هادي" و"إيمان وهمان" و"هابي هلال" الذين أعربوا عن سعادتهم بتنظيم هذه الزيارة.