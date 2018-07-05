"إعلام المصريين" تستحوذ على تليفزيون الحياة - بيان رسمي

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة إعلام المصريين، استحواذها على شبكة تليفزيون الحياة.

وصرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان رسمي، اليوم الخميس، بأن شركة إعلام المصريين ستضخ محتوى جديدًا مع طاقة إنتاجية كبيرة حتى تعود قنوات الحياة لسابق عهدها في مقدمة القنوات المصرية".

ومن المعروف أن شركة إعلام المصريين، هي مالكة شبكة قنوات "أون ON" وموقع وجريدة اليوم السابع وترددات راديو النيل، بجانب ما تقدمه في مجالات الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضي وخدمات الإعلام الرقمي.