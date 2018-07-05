رسميًا.. "الإسكان" تعلن موعد بدء الحجز الإلكتروني لشقق العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل حجز الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا للموقع الإلكتروني الذي خصصته هيئة المجتمعات العمرانية، من المقرر أن يبدأ استقبال الراغبين في حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من يوم 8 يوليو المقبل لتسجيل بيانات الحاجزين، واستعراض كراسات الشروط، وتفاصيل الوحدات.

ولأول مرة سيكون تخصيص الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان دون قرعة، والحجز إلكترونيا، وتخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

والوحدات التي تطرحها الوزارة في العاصمة الإدارية ضمن الحي السكني الثالث بواقع 2048 وحدة، بمساحات من 110 حتى 180 مترًا، بتشطيبات فاخرة، على أن يبدأ التسليم بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

وعن سداد ثمن الوحدات، هو بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفوري، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة.

ويمكن الحجز عبر الموقع: اضغط هنا