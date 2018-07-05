وزير المالية للمتهربين من الضرائب: "اللي هيعمل فهلوي مش هيترحم"- فيديو

كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك بعض المحلات ورجال الأعمال يتهربون من سداد قيمة الضرائب، قائلا: "اللي هيعمل فهلوي وهيتشطر ويتهرب من حق الدولة مش هيترحم".

وأضاف" معيط"، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، "الدولة لها حق ادي حق الدولة، والدولة هتساعدك وتوقف جنبك تكبر شغلك وتنتج أكثر".

وتابع: "هناك مبادرة الأسبوع المقبل؛ للتأكيد على حسن نية الدولة في مساعدة المصانع والتجار على العمل والإنتاج".