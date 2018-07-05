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محافظ القاهرة يوضح جهود الحفاظ على تراث العاصمة

03:05 م الخميس 05 يوليو 2018
محافظ القاهرة يوضح جهود الحفاظ على تراث العاصمة

محافظ القاهرة في المؤتمر صحفي

كتب- محمد نصار:

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إنه في مجال الحفاظ على التراث جرى الانتهاء من تطوير ممر بهلر.

وأعلن عبدالحميد، في مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، الانتهاء الجزئي من تطوير منطقة البورصة وشارع الشريفين.

وأضاف المحافظ، أنه جرى الانتهاء من إعادة تأهيل العديد من العقارات الواقعة داخل نطاق القاهرة الخديوية.

وتابع: "جرى الانتهاء من ترميم وتطوير قصر خديجة وتسليمه إلى مكتبة الإسكندرية، ويجري التخطيط لتطوير ربع المانسترلي".

عاطف عبدالحميد محافظة القاهرة مجال الحفاظ على التراث ممر بهلر مؤتمر صحفي

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