مفتي الجمهورية يوضح حكم تجسس أحد الزوجين على هاتف الآخر

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تجسسَ أحد الزوجين على وسائل التواصل الحديثة الخاصة بالآخر، أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا.

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى له نشرتها دار الإفتاء على موقعها الإلكتروني، أن الواجب على كلٍّ من الزوجين رعايةُ حق الآخر، وإحسانُ الظن به، والتعاونُ على البر والتقوى.

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن مَن ثارت في نفسه شكوكٌ من الزوجين، تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها.