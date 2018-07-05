محافظ القاهرة: نصف مليار قيمة تعويضات أهالي مثلث ماسبيرو

كتب- محمد نصار:

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 20 عامًا تحدثت عن تطوير ماسبيرو لكن الدفعة القوية جاءت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان لها الفضل الأكبر في الإنجاز الذي شاركت فيه أطراف كثيرة من بينها وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات.

وأضاف عبدالحميد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام محافظة القاهرة، اليوم الخميس؛ بمناسبة مرور 1049 عامًا على إنشاء العاصمة، أنه جرى حل كل المشكلات التي واجهت إزالة المثلث بشكل ودي لم يضار فيه أي طرف، مؤكدًا: "لا يمكن أبدًا نظلم أي حد".

وأوضح المحافظ، أن الإزالة جرت في إطار القانون خاصة عند حل علاقات التشابك في علاقات حيازة الوحدات بين الملاك والشاغلين وتم تعويض الجميع بشكل مرضي، مشيرًا إلى أن التعويضات بلغت ما يقارب النصف مليار جنيه، وحصل شاغل العقار مثلًا على 60 ألف جنيه عن الحجرة الواحدة بالإضافة إلى 40 ألف جنيه بعد تقييم الوحدة كاملة، كما جرى منح من رغب في العودة للمنطقة بعد تطويرها 1000 جنيه إيجار شهري لمدة 3 سنوات.

وتابع: "جرى منح وحدات سكنية في حي الأسمرات التي تعد أفضل المناطق التي جرى تطويرها وتتمتع بكافة الخدمات لمن أراد، منوهًا إلى أن كل الخيارات مفتوحة لشاغلي المحال وملاكها".

وشدد المحافظ، على أنه فخور بالمشاركة في إنجاز الإزالة بمنطقة ماسبيرو، مؤكدًا أن هذه المنطقة سيكون لها شأن آخر بعد تطويرها.

وذكر المحافظ، أن التطوير جاري في المناطق العشوائية بالقاهرة التي تبلغ 109 مناطق مُقسمة حسب درجة خطورتها، ويجري تطوير منطقة تل العقارب التي تحولت إلى روضة السيدة، كما يجري عمل تطوير وتخطيط شامل لمنطقة شق الثعبان تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويلها إلى مدينة عالمية لصناعة الرخام.

وأضاف المهندس عاطف عبدالحميد، أن المنطقة بها أكثر من 1700 مصنع ويعمل بها 50 ألف عامل بصورة مباشرة، بالاضافة إلي 100 عامل بصورة غير مباشرة وتصدر لأغلب دول العالم وتلقى منتجاتها قبولًا كبيرًا خاصة في دول الخليج على وجه التحديد.

واستطرد: "العمل في تطوير منطقة القاهرة الخديوية جار، وتم الانتهاء من تطوير ممر بهلر والانتهاء الجزئي من تطوير منطقة البورصة وشارع الشريفين، وسيتم تخصيصهم للمشاة".

وقال المحافظ، إنه سيجري عمل مسار معزول للدراجات بشوارع رمسيس والجمهورية وقصر النيل و26 يوليو وميدان التحرير بدلاً من ساحات الانتظار التي ستقتصر علي الجراجات المنتشرة في القاهرة.

وأعلن المحافظ افتتاح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، من بينها مشروع المحروسة 1 بمدينة النهضة، وكذلك كوبري الجلاء.

ومن المقرر أن يجرى الافتتاح الرسمي لموقف السلام الذي تم تشغيله تجريبيًا منذ فترة بعد إزالة كافة المعوقات، والمرحلة الأولى من جراج روكسي والتي تسع 900 سيارة من إجمالي 1700 هي السعة الإجمالية للجراج.