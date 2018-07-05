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50% تخفيضًا على الأتوبيس النهري لمدة يومين

02:55 م الخميس 05 يوليو 2018
50% تخفيضًا على الأتوبيس النهري لمدة يومين

الأتوبيس النهري ارشيفية

كتب- محمد نصار:

أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، فتح جميع حدائق القاهرة العامة والمتخصصة والمتميزة مجانًا على مدار يومين بداية من غد الجمعة وبعد غد السبت.

يأتي هذا القرار، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، كما تقرر أيضًا تخفيض قيمة التذاكر على رحلات الأتوبيس النهري بنسبة 50 % خلال هذه الأيام، من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة باحتفالات العيد القومي للعاصمة.

وتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومي، عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة، تزامنًا مع مرور 1049 عامًا على تأسيسها.

عاطف عبدالحميد الأتوبيس النهري محافظ القاهرة حدائق القاهرة العيد القومي

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