"الكهرباء": منح الضبطية القضائية للقيادات لمواجهة سرقة التيار

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تغليظًا لعقوبة سرقة التيار الكهربائي لما يمثله من إهدار للتيار الكهربائي وضغط على الشبكات.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "DMC"، اليوم الخميس، أن شركات التوزيع استحدثت آلية جديدة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي من خلال منح القيادات في الشركات الضبطية القضائية بموافقة وزارة العدل والجهات القضائية لرصد وتحرير المحاضر الخاصة بسرقة التيار بالتعاون مع شرطة الكهرباء.

وتابع، أن موافقة مجلس الوزراء على تركيب العدادات الكودية جاءت لمنح حق الدولة في استهلاك الكهرباء دون تقنين الوحدات السكنية، لافتًا إلى تركيب 1.8 مليون عداد من إجمالي طلبات 2.4 مليون.