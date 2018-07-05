هيئة الكتاب تصدر مجموعة جديدة من كتب الأطفال ضمن مكتبة الأسرة

القاهرة- أ ش أ:

أصدرت الهيئة العامة للكتاب مجموعة من كتب الأطفال المترجمة بعناوين "تجارب مع المصباح" و"تجارب مع الماء" و"تجارب مع الليمون" من تأليف أنجيلا روبستون، وترجمة سلمي محمد، وذلك ضمن مشروع مكتبة الأسرة.

وصرح رئيس الهيئة الدكتور هيثم الحاج علي، اليوم الخميس، أن هذه السلسلة تعلم الأطفال كيفية التعامل والتعرف على الأشياء، ففي تجارب مع الماء يتعلم الطفل كيفية ترشيد الاستهلاك والفائدة التي ستعود عليه، ومع تجارب المصباح يتعلم انعكاس الضوء واستكشاف الظلال، أما تجارب مع الليمون فُيعرف الطفل بالليمون ويوضح فوائده وكيفية استخدامه.

وأضاف أنه صدر أيضاً في مكتبة الأسرة سلسلة من كتب الطفل عن الأعداد والتصنيف والمجموعات والأحجام، وهذه السلسلة تعرف الطفل على مجموعة الأشكال المختلفة والجمع والطرح وتعرف الأطفال التشابه والفرق بين الأشكال.

كما صدر أيضاً كتاب بعنوان (في عيون الليل.. أطفال في خطر) تأليف لينا الكيلاني، ورسوم أحمد سليمان.​