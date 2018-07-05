وزير الاتصالات يبحث التعاون المشترك مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع

كتب- عمر مصطفى:

قال الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن زيادة نسب التصنيع المحلي والقيمة المضافة للصناعات الإلكترونية، مهم للغاية، من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن مجالات التعاون تشمل خطط التحول الرقمي بالوزارات والمنشآت الحكومية وصناعة التابلت التعليمي من أجل تطوير العملية التعليمية.

جاء هذا خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للهيئة العربية للتصنيع.

وحسب بيان، اليوم الخميس، تناول اللقاء التعرف على الإمكانيات التكنولوجية بالهيئة العربية للتصنيع، وبحث التعاون المستقبلي خاصة في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والتابلت التعليمي، في إطار استراتيجية تمكين التصنيع المحلي للصناعات الإلكترونية وتوطين صناعة الإلكترونيات.

وشهد الاجتماع دراسة سبل التوسع في الصناعات الإلكترونية محليًا، وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة في العالم، باعتبارها صناعة واعدة ومهمة، لتلبية الاحتياجات المحلية مع إمكانية التصدير للخارج.

وأوضح عبدالعزيز، أهمية تضافر جهود جميع الجهات الصناعية المصرية لتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة نسب المكون المحلي في جميع المجالات ومن بينها الصناعات الإلكترونية، مؤكدا على دور الهيئة العربية للتصنيع في المشاركة في خطط التنمية الشاملة.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع والكوادر البشرية والفنية وقدرتها على استيعاب أحدث النظم العلمية لتطوير منتجاتها الصناعية والإلكترونية والتي تضاهي مثيلاتها العالمية في الجودة ومعايير الرقابة.

وأضاف، أن وزارة الاتصالات تتطلع للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتي تمتلك خبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ مشروعات لتطوير الوزارات والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا للإعتماد علي التابلت المصري في عملية تطوير منظومة التعليم من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى الكيانات الوطنية ذات الإمكانيات المتطورة في مجال الصناعات الإلكترونية.