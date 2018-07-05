وزيرة الصحة: 500 ألف علبة لبن أطفال بالأسواق اليوم

كتب - أحمد جمعة:

اتخذت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراءات عاجلة لتوفير وزيادة مخزون ألبان الأطفال شبيه لبن الأم بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إنه فور توليها حقيبة الوزارة، راجعت مخزون الألبان، ووجدت أنه يكفي لمدة من 25 إلى 30 يوما، فاجتمعت على الفور بالشركة المصرية لتجارة الأدوية ووجهتهم بسرعة توريد 900 ألف علبة لبن، من مناقصة العام الماضي، كانت لم تورد حتى الآن.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزيرة الصحة بابرام اتفقت مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوريد 22.5 مليون علبة لبن "شبيه لبن الأم" للأطفال اقل من 6 أشهر، ومن 6 أشهر إلى عام، وذلك بنهاية العام الجاري لتغطية احتياج البلاد، لافتا إلى أنه تم توريد 500 ألف علبة أمس الأربعاء، وسيتم توريد 500 ألف أخرى، أول الأسبوع المقبل، و500 ألف بنهاية الشهر الحالي، ليصبح إجمالي التوريد مليونًا ونصف علبة لبن خلال الشهر الحالي، كدفعة أولى.

وأضاف مجاهد، في بيان، الخميس، أن التوريد تباعا وفقا لمخطط التوريد بين الوزارة و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأوضح "مجاهد"، أن وزيرة الصحة وجهت بالانتهاء من مشروع ميكنة ألبان الأطفال بجميع المحافظات في غضون 8 أشهر، وجرى بالفعل البدء تجريبيا ببرنامج الميكنة في 4 محافظات؛ تمهيدا لتعميمه في جميع الوحدات الصحية التي تصرف الألبان بالمحافظات.

ولفت"مجاهد"، إلى أن تطبيق الميكنة في صرف الألبان سيحد من الصرف لغير المستحقين، ويحكم الرقابة على عملية الصرف طبقا للشروط المحددة من الوزارة في هذا الشأن، فضلا عن تفادي أي نقص أو حدوث أزمات مستقبلية في المخزون من خلال توفير بيانات ومؤشرات ديناميكية لرصد المخزون من الألبان في الوحدات والإدارات والمدريات بمحافظات الجمهورية.

وقال إن وزيرة الصحة وجهت إدارة الإعلام السكاني بالوزارة على المستوى الاستراتيجي، بإعداد مقترح لحملات توعوية تستهدف المواطنين وخاصة السيدات، بأهمية الرضاعة الطبيعية، ما سيساهم في خفض معدلات استهلاك ألبان الأطفال" شبيه لبن الأم"، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الأطفال لما للرضاعة الطبيعية فوائد عديدة سواء للأم أو للطفل.

وذكر مجاهد أن وزيرة الصحة تتابع عن كثب مخزون الألبان بجميع الوحدات الصحية، حرصا منها على توفيره بشكل مستدام، وهذا ما اوضحته الزيارة الأخيرة لها لوحدة صحة الدويقة وحرصها على مراجعة مخزون الألبان بنفسها والتأكد من توافره، منوها أن وزيرة الصحة، تشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة، على جميع الوحدات الصحية التي تصرف الألبان للمواطنين للتأكد من توافرها وعدم حدوث أي نقص بها.