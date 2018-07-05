ممثلو المالية بـ"النواب": نعمل على التحول للنظام المميكن

كتبت- هند الشامي:

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، اليوم الخميس، لعرض وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، بحضور ممثلي وزارت المالية والتخطيط والتعاون الدولى.

وأوضح ممثلو وزارة المالية خلال الاجتماع، أن الوزارة تعمل حاليا على التحول إلى النظام المميكن فى عملها ومعاملاتها المالية، وأن العمل حاليا يسير بالتوازى بين الورقى والمميكن.

وقال ممثلو "المالية"، إنه جرى إلغاء نظام الشيكات الحكومية "كموازنة دولة" والتعامل حاليا بنظام الدفع الإلكتروني؛ حفاظًا على موارد الدولة، وأن الهدف الرئيسي عمل إحكام وانضباط مالي وعدم وجود تجاوزات.

وعن هدف الاجتماع المخصص لعرض وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، أكد ممثلو "المالية"، أن الهدف من الاجتماع وجود نظام قوي لإدارة المالية العامة فى الدولة، والذى من شأنه أن يؤدى إلى تحسين موارد الدولة، وأن أى دولة ليكون لديها نظام إدارة مالية عامة قوى لابد أن يكون لديها تنافس اقتصادى قوى.

وأوضح ممثل وزارة المالية، أنه توجد وحدة تنبؤ وتوقع منوط بها معرفة أثر التغيرات وتأثيرها على الموازنة، مثل التنبؤ بوجود إصلاحات مستقبلا لخلق نظام قوى لإدارة المالية العامة، كما أن الهدف أيا تحسين نطاق الموازنة "أن تكون هناك شمولية للموازنة لتشمل كل موارد الدولة"، مشيرا إلى أنه ضمن الإصلاحات تطبيق موازنة البرامج والأداء، كما أن هذا النظام يهف لتبادل المعلومات والتواصل الجيد مع الوزارات التي لها علاقة وارتباط قوى بالموازنة مثل التخطيط والتعاون الدولي.