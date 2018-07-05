"الآثار": مليار و400 مليون جنيه تكلفة تطوير المتحف القومي للحضارة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن المهندس محروس سعيد، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية التابع لوزارة الآثار، التكلفة المالية الإجمالية لأعمال التطوير والتي جرت على ثلاث مراحل، بلغت فيها المرحلة الأولى أكثر من 378 مليون جنيه، بينما بلغت المرحلة الثانية 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة الخاصة بتطوير قاعات المتحف 600 مليون جنيه بما يعادل مليار و400 مليون جنيه.

وأضاف محروس، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن العمل جاري الآن على تجهيز أهم وأكبر 3 قاعات بداية من قاعة الموميات الملكية وقاعة العرض المركزي، وقاعة متحف العاصمة، لافتا إلى قاعة العرض المركزي، ستعرض مجموعة من القطع الأثرية بتسلسل الحضارة المصرية منذ بداية تكوين الأرض المصرية وحتى العصر الحديث، وستتيح للزائر معرفة كل ما يخص الحضارة المصرية في جولة قصير تستغرق ساعة من الزمن.

وأوضح أن هذا العرض يأتي مترابطا مع باقي معروضات القاعات الست حوله، وهي قاعة النيل وقاعة الكتابة وقاعة الثقافة المادية وقاعة المعتقدات الدينية و قاعة فجر الحضارة.

وعن قاعة المومياوات الملكية، أوضح سعيد أنها ستعرض 29 مومياء ملكية في فترة الدولة الحديثة بداية من الأسرة 17 وحتى الأسرة 21، فضلاً عن عرض نماذج لدفنات لعصور مختلفة ومتحف للتحنيط يصور مراحل التحنيط عند المصري القديم وأدواته.

ونوه سعيد، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقوم على تنفيذ مشروع التطوير منذ البداية، وقد وعدت وزارة الآثار بالانتهاء من أعمال المتحف بنهاية العام الجاري، وسوف يكون المتحف جاهز للافتتاح في أوائل 2019، وذلك بعد أن بدأت أعمال التطوير منذ عام 2004.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار السابق، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، تفقد خلال شهر إبريل الماضي، المتحف القومي للحضارة المصرية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال تمهيدا للافتتاح الجزئي للمتحف، وذلك بحضور اللواء عصام والى نائب رئيس الهيئة الهندسية، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، وأحمد عبيد المشرف العام على مكتب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل مدير عام اللجان الدائمة والبعثات الأثرية.

ويقع المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، ويعد أول متحف حقيقي للحضارة المصرية، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وقد صمم المتحف المهندس المعماري المصري الغزالي كسيبة، ويجري تصميم مساحات المعرض من قبل المهندس المعماري الياباني أراتا إيسوزاكي.