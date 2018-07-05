"الآثار": انتهاء أعمال المرحلة الأولى لترميم منشوبية المنصورية

كتب- يوسف عفيفي:

أنهت الإدارة المركزية للترميم بوزارة الآثار، أعمال المرحلة الأولى لترميم ودرء الخطورة بمنشوبية المنصورية بمنطقة آثار إمبابة، بالتعاون مع الإدارة الأثرية بالمنطقة.

وقال غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم، إن أعمال الترميم بدأت منذ شهر مارس الماضي بعمل مظلة خشبية لجميع عناصر المنشوبية للحفاظ على العنصر المعماري من خلال تغطية المظلة بقماش سميك مغلف من الداخل بمادة البولي ايثلين؛ لمنع وصول المياه لجدران المنشوبية.

وأضاف في بيان، الخميس، أنه جرى ترميم الجدران، والعمل على سد الفجوات الموجودة داخل الصخرة الأم باستخدام الخامات الطبيعية من المنطقة.

وتابع سنبل، أن تلك المرحلة تعد بمثابة تمهيد؛ للبدء في إزالة الرمال التي تغطي طبقات الفرسك الموجودة بإحدى صالات المنشوبية و ترميمها.