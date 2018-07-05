أنيسة حسونة: اسم البرنامج الحكومي يدعو للتفاؤل

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمام البرلمان، يتضمن حلولا مقترحه لمشكلات مستعصية، أبرزها برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وتمكين الأسر اجتماعيا واقتصاديا والذي يستهدف رفع كفاءة المساكن الريفية، وأيضا توفير السلع التموينية في جميع المناطق وخاصة الشعبية من خلال 6 آلاف منفذ لوزارة التموين بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتحيا مصر.

وأضافت أنيسة، في بيان، الخميس، أن اسم البرنامج الحكومي يدعو للتفاؤل ويستنهض الهمم، وكان اختيارًا جيدًا من الحكومة اسم "مصر تنطلق"، ويترجم ما تقف عليه مصر الآن من خطوات الإصلاح الاقتصادي ودعم البنية التحتية والمشروعات القومية.

وتابعت: "هذا البرنامج الذي رفع سقف توقعات المواطن، ومن القراءة الأولية له إلى أن يصدر تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة المشكلة من البرلمان، يحتاج إلى خطة تنفيذية محكمة، وآليات عمل مختلفة فالتنفيذ على أرض الواقع هو ما ينتظره المواطن المصري، ونجاح تنفيذ هذا البرنامج يتوقف على قدرة الحكومة على التفكير خارج الصندوق والقضاء على سلبية الأدوات البيروقراطية".

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم تقارير ربع سنوية عن مدى الإنجازات وما جرى تنفيذه من هذا البرنامج دوريا لأن تقييم عملها يكون بناء على ذلك.