رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يلغي الفحوصات الإضافية على الفراولة المصرية

كتب-أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المفوضية الأوروبية قررت رسميًا إلغاء الفحوصات الإضافية التي كانت تطبق على الفراولة المصرية؛ بناءً على التوصية الصادرة من مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوصات إضافية.

وأضاف أبوستيت، في بيان، اليوم الخميس، أن الدول أعضاء لجنة النبات والحيوان والعلف بالمفوضية الأوروبية صوتوا على توصية مجموعة العمل، لصالح رفع الفراولة المصرية من قائمة الحاصلات الزراعية التي يجري عليها تطبيق الفحوصات الإضافية، وهو ما صدر بشأنه القرار الأوروبي والذي جرى اعتماده الاثنين الماضي.

وأوضح وزير الزراعة، أن تلك الخطوة جاءت بعد التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج.

وتابع أبوستيت، أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة لازالت تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة؛ لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية المختلفة.