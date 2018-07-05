مدير حديقة الحيوان يكشف سبب خروجها من التصنيف الدولي

كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حدائق الحيوان بالجيزة، إن سبب خروج الحديقة من التصنيف الدولة، يرجع إلى عدم دفع رسوم الاشتراك عام 2000، وبالتالي خرجت الحديقة بسبب ذلك بجانب سوء حالتها.

وأضاف "رحيم"، خلال لقائه ببرنامج" صباح البلد"، المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الدخول في التصنيف العالمي يحتاج لتحقيق 122 طلبًا، جرى تنفيذ 100 منها، لافتًا إلى ضرورة أن تكون حديقة حيوان حرة "مفتوحة" بمعنى، ألا يستمتع كائن على حساب الآخر، بجانب عدم تقييد الحيوانات داخل الأقفاص، موضحًا إلى أن التصنيف العالمي يسير في اتجاه عدم إزعاج الحيوان أثناء مشاهدته والاستمتاع ببيئته.

ولفت إلى أن تصميم الحديقة قديم، ولم يهتم براحة الحيوان من خلال العرض في قفص مغلق، مضيفا، أن الرجوع إلى التصنيف الدولي يحتاج إلى عمل حديقة حرة لا يُحبس فيها حيوان، والحديقة المفتوحة تصل رسوم دخولها لـ 500 جنيه، في حين ما زال رسم دخول الحديقة 5 جنيهات فقط، كما أننا في وسط ميدان الجيزة بجوار الأحياء السكانية ولا نستطيع توسيع المساحات.

وأوضح أن الحديقة بدأت في وضع الأسد بمكان مفتوح، منذ عام، وجرى عمل سور حول تلك المساحة بعد دراسة حجم قدرات القافزة حتى لا يتجاوزها أو التعامل معه من قبل الجمهور، وهو ما يساعد الجميع أن يرى الأسد في البيئة الطبيعية التي يعيش بها.