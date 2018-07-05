"الإسكان": 2994 مواطنا سددوا مقدمات الحجز لأراضي القرعة في يومين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 2994 مواطنا تقدموا باستمارات الحجز، ودفعوا المقدمات لحجز قطع أراض من 30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعي – متميز – أكثر تميزًا)، طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وكان النصيب الأكبر لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي.

وحسب بيان، اليوم الخميس، بلغ عدد الحاجزين 2280، وفي الأراضي المتميزة تقدم للحجز 587، وفي الأراضي الأكثر تميزا تقدم للحجز، ودفع المقدمات 127 مواطنا.

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه حتى أمس الأول بيع 36693 كراسة شروط، وجرى بيع 24007 كراسات لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، و8961 كراسة لحجز أراضي الإسكان المتميز، و3726 كراسة لحجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

وقال: "يستمر الحجز ودفع المقدمات، وكذا بيع كراسات الشروط والمواصفات، حتى يوم الأحد الموافق 22/7/2018، من الساعة 3 : 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك، موضحًا، أن تسلیم الأرض تباعًا خلال فترة محددة بإخطار التخصیص، ومناطق الأراضي متاحة على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.