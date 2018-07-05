مطار القاهرة يستقبل 17 حالة مرضية يمنية للعلاج

كتب - طه عبيد:

أعلنت إسعاف مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، حالة الطوارئ لاستقبال 17 حالة مرضية قادمة من عدة مدن باليمن للعلاج بمستشفيات القاهرة من أمراض وكسور وشروخ، وإجراء عمليات مختلفة.

واستقبل الدكتور إبراهيم حسن، مدير إسعاف القاهرة الحالات بالمطار، ووجهها عدة مستشفيات بالتنسيق مع السفارة اليمنية بالقاهرة لبدء تلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إن 17 حالة مرضية، وصلت على الطائرة اليمنية القادمة من صنعاء، من أعمار مختلفة منها حالات تحتاج للعلاج من أمراض وكسور وشروخ وإجراء جراحات مختلفة، وجرت الاستعانة بـ10 سيارات إسعاف من خارج المطار بالإضافة لـ7 سيارات إسعاف من المطار، وتم تشكيل فريق من إسعاف المطار لإنهاء إجراءات وصولهم من الصالة، وخروجهم وتوزيعهم على المستشفيات التي جرى تخصيصها لعلاجهم.​