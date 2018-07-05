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    برلمانية: المواطن سيشعر بالتحسن بعد زيادة إيرادات الدولة

    12:05 م الخميس 05 يوليو 2018
    برلمانية: المواطن سيشعر بالتحسن بعد زيادة إيرادات الدولة

    مجلس النواب

    كتبت&ndash; سحر عزام:

    قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة من أبرزها انخفاض معدل التضخم ومؤشر البطالة وعجز الموازنة والميزان التجاري وارتفاع الاحتياطي النقدي.

    وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نهاية الأسبوع"، المذاع على قناة "دريم"، اليوم الخميس، أن المواطنين في مصر عانوا خلال الفترة الماضية بسبب إجراءات الإصلاح النقدي والمالي وسن التشريعات وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية.

    وتابعت، أن شعور المواطن بتحسن الأداء الاقتصادي وانعكاسه على حياته اليومية يأتي من خلال تحسن وضع الموازنة بعد زيادة الدولة لإيراداتها بالشراكة مع القطاع الخاص وحسن استخدام أصول الدولة وتحسين أداء القطاع الضريبي.

    بسنت فهمي اللجنة الاقتصادية مجلس النواب الاقتصاد المصري الاحتياطي النقدي

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