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    محافظ القاهرة: فتح المتنزهات والحدائق للجمهور بالمجان الجمعة والسبت

    12:03 م الخميس 05 يوليو 2018
    محافظ القاهرة: فتح المتنزهات والحدائق للجمهور بالمجان الجمعة والسبت

    المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة

    كتب &ndash; محمود مصطفى:

    أعلن المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، فتح جميع الحدائق والمتنزهات التابعة للمحافظة، بالمجان غدا الجمعة والسبت، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

    وقال عبدالحميد، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، للإعلان عن تفاصيل الاحتفال بالعيد القومي، إنه سيؤدى صلاة الجمعة غدا، فى مسجد محمد علي بالقلعة بحضور وزراء التنمية المحلية والنقل والأوقاف والقوى العاملة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.​

    حدائق متنزهات محافظة القاهرة عاطف عبدالحميد العيد القومي

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